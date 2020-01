Jambon verontschuldigt zich niet voor uitspraken over asielzoekers. “Maar als men daar aanstoot aan neemt, zal ik daar rekening mee houden”

Een week na de heisa over zijn uitspraken over asielzoekers die met kindergeld een huis kunnen kopen, weigert Jan Jambon zich daarvoor de verontschuldigen. Die uitspraken zijn niet de essentie van de zaak, zei Jambon zondagmiddag op VTM Nieuws.

De uitspraken van minister-president Jan Jambon over kindergeld voor asielzoekers zijn een citaat van iemand aan de onderhandelingstafel, verduidelijke Jambon. “En niet van mij of iemand van de N-VA”. Volgens hem zijn die uitspraken niet de essentie van de zaak, maar als “men daar aanstoot aan neemt, zal ik daar rekening mee houden”. “Als regeringsleider wil ik de ploeg verbinden, ik moet niet iedere dag een rel hebben.”

In een portret dat de krant De Tijd vorig weekeinde van hem schetste, haalt Jambon tijdens twee lezingen een verhaal aan van een familie asielzoekers die tijdens de wachttijd voor hun asielaanvraag zoveel kindergeld zou hebben verzameld, dat ze er een huis van kon kopen. Hij had het over het systeem waarbij asielzoekers met terugwerkende kracht het kindergeld krijgen van de periode waarin hun asielaanvraag liep.

De uitspraken van Jambon leidden tot hevige kritiek, zowel van de oppositiepartijen als van coalitiepartner in de Vlaamse regering, Open VLD. Voorzitster Gwendolyn Rutten sprak van een “extreemrechts broodjeaapverhaal”.

Jambon verontschuldigt zich niet voor die uitspraak, zei hij zondag in VTM NIEUWS. “Het gaat om een extreem voorbeeld dat iemand aan de onderhandelingstafel heeft gegeven. De essentie van de zaak is dat het systeem van retroactieve kinderbijslag voor asielzoekers een uitwas is die alle coalitiepartners willen beëindigen.”

Jambon heeft nog niet samengezeten met Open VLD-voorzitster Rutten, maar wisselde over de zaak wel van gedachten met de liberale vicepremier (Bart Somers). “Ik besef dat er nu wrevel is in hoofde van de Open VLD, als chef van de ploeg zal ik daar rekening mee houden.”

Informateurs

De twee federale informateurs Coens en Bouchez verrichten goed werk, aldus Jambon. N-VA wil in een regering stappen als het regeerprogramma aanvaardbaar is. Vervroegde verkiezingen zullen niet veel oplossen en alleen maar de extreme partijen sterker maken, aldus nog Jambon. Als N-VA federaal niet meedoet, moeten we een slagkrachtige Vlaamse regering behouden. Daarvoor heb ik garanties van alle partijen, luidde het.