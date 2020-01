Passagiers nemen heft in eigen handen wanneer vlucht al meer dan 7 uur vertraging heeft

Enkele misnoegde passagiers probeerden op 2 januari het heft in eigen handen te nemen op een vliegtuig dat moest vertrekken vanuit het Indiase New Delhi. De gemoederen raakten verhit nadat de vlucht al meer dan zeven uur vertraging had. De passagiers wilden de deuren openen en bonkten op de deur van de cockpit. “Kom eruit, losers”, klonk het kwaad. De Indiase overheidsdienst die toezicht houdt op het luchtverkeer, vraagt de betrokken luchtvaartmaatschappij om op te treden tegen de “onhandelbare” passagiers.