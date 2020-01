Mario Balotelli zorgt voor straffe stoot ondanks ruzie met… zijn eigen fans

In ons land zeggen ze “Zondag Josdag”, in Italië is dat “Zondag Mariodag”. Mario Balotelli was bij Brescia alweer zichzelf in de nederlaag tegen Lazio.

Eerst, het goede nieuws. ‘Super Mario’ opende na achttien minuten de score voor zijn club. Zijn vijfde doelpunt van het seizoen. Daarmee werd Balotelli de eerste doelpuntenmaker van het nieuwe decennium, een eer die hem ook tien jaar geleden - in dienst van Inter - te beurt viel.

Maar vanaf toen liep het echter mis. Andrea Cistana kreeg vlak voor rust een rode kaart voor een penaltyfout en Ciro Immobile miste niet. Intussen kreeg Balotelli het aan de stok met zijn eigen fans. Hij reageerde met een cynisch applausje en hield zijn handen aan zijn oren. De spits sprak even met scheidsrechter Gianluca Manganiello, maar daar bleef het bij.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Tot overmaat van ramp verspeelde Brescia in de extra tijd een cruciaal punt tegen Lazio. Opnieuw Immobile deed de netten trillen, goed voor het 19de doelpunt van het seizoen van de Italiaanse topschutter. Lazio (39) blijft zo in het spoor van leiders Inter (42) en Juventus (42), die maandag spelen maar een wedstrijd meer hebben. Brescia is voorlaatste in de Serie A.

De fans van Lazio maakten daarvan gebruik om Balotelli toe te roepen dat hij de “bal in de tribune” moest trappen. Verwijzend naar zijn actie tijdens de wedstrijd tegen Hellas Verona nadat supporters hem racistisch beledigd hadden. In de Serie A lijkt in 2020 dus niets veranderd ten opzichte van 2019.