Frederik stierf waarschijnlijk aan ‘cold shock’: waarom koud water zo gevaarlijk is, zelfs al bij 15 graden én voor gezonde mensen

Vilvoorde -

De verdwijning van de vermiste jongeman Frederik Vanclooster (21) kent een dramatische afloop. Zijn lichaam werd zondagvoormiddag gevonden in het kanaal, vlak bij de Kruitfabriek in Vilvoorde. Het parket heeft een wetsdokter aangesteld om te achterhalen waaraan de jongeman overleed. De kans is groot dat Frederik stierf aan een thermische schok, de belangrijkste oorzaak van verdrinking bij onderdompeling in koud water. “Het effect van koud water merken we zelf al als we onder een koude douche staan”, zegt inspanningsfysioloog Jan Bourgois (UGent).