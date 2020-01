Soevereiniteit Irak geschonden: “Amerikanen moeten vertrekken uit Irak”

Het ziet er naar uit dat het Iraakse parlement alle buitenlands troepen weg wil van hun grondgebied. Het parlement heeft zondag een resolutie aangenomen waarin gevraagd wordt de aanwezigheid van buitenlandse soldaten zo snel mogelijk stop te zetten.

De beslissing werd zondag genomen tijdens een bijzondere bijeenkomst van het parlement die live werd uitgezonden. Eerder op de dag werd ook de Amerikaanse ambassadeur in Irak ontboden. Irak is misnoegd dat de Verenigde Staten “de soevereiniteit van Irak” hebben geschonden” door de Iraanse generaal Qassem Soleimani met een droneaanval te doden nabij Bagdad. In principe is het Amerikaanse leger in Irak op uitnodiging en kan Irak wel degelijk de Amerikanen bevelen het grondgebied te verlaten.

Voorts zijn de “illegitieme militaire operaties uitgevoerd door de Verenigde Staten” volgens het Iraakse buitenlandministerie “verwerpelijke aanvallen die kunnen leiden tot een escalatie van de spanningen in de regio”.

De Iraakse vraag om Amerikaanse hulp tegen ISIS werd ook ingetrokken. De Amerikanen hebben zondag dan ook alle operaties tegen ISIS stopgezet. De coalitie moet zich “nu volledig wijden aan het beschermen van de Iraakse bases die haar troepen herbergen”, zo wordt meegedeeld. Door de beslissing wordt de training van troepen in Irak en de strijd tegen IS tijdelijk stopgezet.

De beslissing wordt wel pas geratificeerd wanneer premier Adel Abdul Mahdi het voorstel ondertekent.

Het lichaam van generaal Soleimani werd zondag vanuit Baghdad terug naar Iran gebracht. Honderdduizenden rouwende Iraniërs kwamen op straat uit respect voor Soleimani. Terwijl Amerikaanse president Donald Trump duidelijk maakte dat als Iran wraak zou nemen, hij ook een lijst van 52 plekken heeft om aan te vallen. Hij schuwde daarbij niet de culturele sites die Iran rijk is. Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo, haastte zich om dat statement later te ontkennen, Amerika zou de culturele sites niet aanvallen.

