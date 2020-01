FA CUP. Batshuayi kan (ondanks grote kans) niet scoren voor Chelsea, gewezen Anderlecht-speler bakt het bruin

Foto: Action Images via Reuters

Zondag stonden er liefst elf Engelse wedstrijden op het programma in de derde ronde van de FA Cup. Met wisselend succes voor de Premier League-clubs.

Bij Chelsea mocht Michy Batshuayi tegen tweedeklasser Nottingham Forest nog eens starten van coach Frank Lampard. Onze landgenoot lag mee aan de basis van het openingsdoelpunt van Callum Hudson-Odoi, die doelman Jordan Smith klopte met een schuiver in de korte hoek.

Op het halfuur verdubbelde Ross Barkley de voorsprong van de Blues: 2-0. Dat was ook meteen de eindstand. Batshuayi kreeg in de tweede helft nog wel een uitstekende kans op een afgemeten voorzet van Hudson-Odoi, maar de Rode Duivel tikte de bal ver over doel.

Tottenham verging het minder goed in de FA Cup. De Spurs misten Harry Kane, maar waren met hun sterkste elftal gestart. Met Jan Vertonghen en Toby Alderweireld dus. In het Riverside Stadium van tweedeklasser Middlesbrough kwam Tottenham echter op achterstand na een doelpunt van Ashley Fletcher. Lucas Moura zette tien minuten later de 1-1 op het bord maar daar bleef het bij. Er wacht de Spurs dus een replay om door te stoten naar de vierde ronde.

Crystal Palace bakte het nog bruiner. Zonder Christian Benteke gingen de Eagles voor eigen publiek met 0-1 onderuit tegen tweedeklasser Derby County. De ploeg van Wayne Rooney kwam na een halfuur op voorsprong via Chris Martin en gaf die tegen tien man niet meer af. Bij de thuisploeg kreeg Luka Milivojevic (ex-Anderlecht) na rust een rode kaart voor een kopstoot.

Foto: Photo News