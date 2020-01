Man filmt hoe ‘vuurtornado’ ontstaat: “Bosbranden creëren eigen weersysteem”

Volgens Australische autoriteiten creëren de aanhoudende bosbranden eigen weersystemen, soms met bliksemstormen en vuurtornado’s. Een man op Kangaroo Island in Zuid-Australië kon filmen hoe zo’n vuurtornado ontstaat.

De intense hitte van het vuur zorgt ervoor dat de lucht snel stijgt en koelere lucht aanzuigt. Dat kan gevaarlijke en onvoorspelbare situaties veroorzaken, zoals bovenstaande beelden bewijzen. Het wordt bovendien nog moeilijker om de brand te bestrijden en blikseminslagen kunnen nieuwe branden veroorzaken.

