Hond vastgebonden aan lantaarn is de dood nabij, wanneer ze gered wordt

Sommige honden mogen wel van geluk spreken. De Golden Retriever Cher werd met een gebroken poot en half dood achtergelaten aan een lantaarnpaal in Cyprus. Maar dankzij een Britse redder in nood, leidt ze nu het goede leven.

Foto: Facebook

De driejarige Cher werd met een verbrijzelde poot vastgebonden aan een lantaarn in Cyprus. Hadden de plaatselijke hondenvangers haar gevonden, had ze zeker afgemaakt geweest. In de plaats daarvan werd ze opgepikt door DOG Rescue Cyprus, een vzw die zich inzet voor verstoten en mishandelde dieren.

Heyley, een Britse vrouw zag Cher op de website en besloot haar onmiddellijk te adopteren. “Ik kon de tristesse in haar ogen zien op de foto’s. Ik kan mij niet voorstellen hoe hard ze moet hebben afgezien. Ze is nog steeds bang van stokken, ik neem aan dat ze daarmee geslagen werd”, vertelt Hayley aan de Britse krant Metro.

Ondertussen heeft Cher het goede leven ontdekt; hiking, lopen, zwemmen en alles met een wankel been. “Het wankele been laat haar niet tegenhouden.”

De jonge vrouw is nu ook een fundraiser begonnen, ze loopt marathons en ultramarathons om geld in te zamelen voor DOG Rescue en een nieuw hondenopvangcentrum in Cyprus.

