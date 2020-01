Elk jaar minder knelpuntopleidingen

De VDAB organiseerde vorig jaar zevenduizend minder opleidingen voor knelpuntberoepen dan in 2014. Een gevolg van de dalende werkloosheid in Vlaanderen, klinkt het. Maar als Vlaanderen tegen het einde van de legislatuur 120.000 extra jobs wil ingevuld krijgen, dan moet dat aantal opleidingen weer omhoog, vindt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). “Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt.”