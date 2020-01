Real Sociedad en Adnan Januzaj proeven tegen Villarreal nog eens van nederlaag

Na een ongeslagen reeks van vijf wedstrijden heeft Real Sociedad zondag op de negentiende speeldag in de Spaanse voetbalcompetitie nog eens verloren. De ploeg van invaller Adnan Januzaj ging met 1-2 onderuit tegen Villarreal.

Real Sociedad klom via Willian José (22.) op 1-0, maar gaf die voorsprong in de tweede helft helemaal weg. Via een strafschop van Trigueros (58.) en overhoekse schuiver van Cazorla (72.) keerde Villarreal het tij. Nadien werd Adnan Januzaj ingebracht voor Real Sociedad, maar de Rode Duivel brak geen potten.

Na drie overwinningen en twee draws weet Real Sociedad opnieuw wat verliezen is. De Basken bezetten de vijfde plek in de stand, met een achterstand van negen punten op Barcelona en Real Madrid. Villarreal klimt naar de negende plaats.