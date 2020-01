Vierdeprovincialer ziet derby de mist in gaan door ongeziene aanval van… mollen: “Het is gewoon verschrikkelijk”

Sint-Pieters-Leeuw - Drama in Sint-Pieters-Leeuw. De lokale vierdeprovincialer KV Brucom Sportief zou er zondag normaal gezien de derby spelen tegen SK Vlezenbeek, maar dat feestje ging niet door. Mollen hadden het voetbalveld van de club helemaal overhoopgehaald. Letterlijk.

Bij de groen-gelen van Brucom Sportief keken ze al een tijdje uit naar de strijd met de buren uit Vlezenbeek, die fier aan de leiding gaan in de Oost-Vlaamse vierde provinciale F. Maar toen de eerste ploeg afgelopen vrijdag wilde trainen, bleek het veld onbespeelbaar.

“Het lag er erbarmelijk bij stelden onze spelers vast”, aldus voorzitter Marc De Bosscher. “Het lag helemaal vol met molshopen. Ze zijn beginnen tellen, maar gestopt bij 75. Ik ben een dag later zelf een kijkje gaan nemen. Het was gewoon verschrikkelijk. Zoiets had ik nog nooit gezien. Soms lagen er wel eens van die hopen, maar dat waren er dan twee of drie. Nu was het over gans het veld. Geen enkele kant bleef gespaard van die mollen, er waren zelfs hopen tot vlak voor de bank.”

Foto: Facebook Kris Devuyst

“Ik weet niet hoeveel mollen er hier zitten”, zucht De Bosscher. “Proberen al die hopen te dichten leek ons onbegonnen werk. Ik heb het provinciaal comité gebeld. Zij zaten bij hun telling over de honderd molshopen. Hier kan je niet op spelen, was hun snelle conclusie. Er was teveel gevaar voor blessures. Een drama natuurlijk voor onze club. Iedereen keek zo uit naar die match, maar dit was niet verantwoord.”

En nu? “Ik ga de gemeente contacteren met de vraag wat de oplossing is”, klinkt het. “We hopen dat dit zo snel mogelijk hersteld kan worden, maar hoe? Ik zou het niet meteen weten. Er zitten hier niet alleen mollen maar ook konijnen. Die hebben onder de tribune ook tunnels gegraven. Iedereen is blijkbaar graag op Brucom, vooral dieren dan (lacht).”

Foto: Facebook Kris Devuyst