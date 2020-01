Divock Origi geeft assist voor wereldgoal in bekerzege van Liverpool

Liverpool heeft zich zondag op Anfield Road geplaatst voor de zestiende finales van de Engelse FA Cup. In de derde ronde namen de Reds met een jonge ploeg de maat van stadsrivaal Everton (1-0), dankzij een bloedmooie treffer van de achttienjarige Curtis Jones.

Voor de Merseyside Derby in de derde ronde van de FA Cup rekende Liverpool-coach Klopp op een jeugdig elftal, aangevoerd door Divock Origi en James Milner. Ook aan de aftrap: de Japanner Takumi Minamino, die zijn transfer van Salzburg meteen mocht vieren met een basisplek. Everton-trainer Ancelotti gooide zijn sterkste ploeg voor de leeuwen en dat loonde aanvankelijk. “The Toffees” toonden zich het gevaarlijkst in de eerste helft. Calvert-Lewin, Holgate en Richarlison beten hun tanden stuk op doelman Adrian. Origi schoot de beste kans voor Liverpool op slag van rust nipt voorlangs, Minamino vergat een voorzet van de Rode Duivel binnen te koppen.

De autoritaire competitieleider trok in de tweede helft het laken resoluut naar zich toe. Origi stak met een verraderlijk schot het vuur aan de lont en lag nadien aan de basis van het openingsdoelpunt. De Rode Duivel zocht de combinatie met youngster Curtis Jones (72.), die met een heerlijk schot in de kruising zijn rekening voor Liverpool opende. Een assist voor Origi, maar alle lof was voor matchwinnaar Jones. Invaller Oxlade-Chamberlain kwam nog het dichtst bij een tweede doelpunt, maar doelman Pickford liet zich niet meer verschalken.