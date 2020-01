Iran zet prijs op het hoofd van Trump: 80 miljoen dollar

De Iraanse autoriteiten hebben een prijs gezet op het hoofd van Trump. Tijdens de begrafenis van Soleimani, werd bekendgemaakt dat één dollar per Iraanse inwoner zou betaald worden aan diegene die Trump vermoordt.

Foto: AFP

“Iran heeft 80 miljoen inwoners. Gebaseerd hier op, zullen we 80 miljoen dollar uitbetalen aan de persoon die Trump wet te vermoorden.” De uitspraak werd gedaan tijdens de begrafenis van Soleimani die live werd uitgezonden.

De Iraanse premier zei eerder op zondag al dat hij het hart van de Amerikaanse politiek wil raken. “We kunnen het Witte Huis zelf raken, we kunnen hen verslaan op Amerikaans grondgebied. We hebben de macht en als God het toelaat, zullen we ten paste tijden reageren. Dit was een oorlogsverklaring. Aarzelen is verliezen.”

Tijdens de parlementszitting werd Trump nog een terrorist in pak genoemd.