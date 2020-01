“Uitgaan en water, dan heb ik altijd een slecht voorgevoel”: en toen kwam de ergste vrees uit

Vilvoorde -

De 21-jarige Frederik Vanclooster, zoon van twee VRT-journalisten, viel in Vilvoorde op oudejaarsnacht in het water en kreeg een thermische shock. Wat familie en vrienden vreesden, is uitgekomen. Zondagochtend om iets over elf vonden vrijwilligers van de Vilvoordse brandweer het lichaam van de student computerwetenschappen, scoutsleider voor jongeren met een beperking en trotse “pjeirefretter”.