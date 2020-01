Iran laat nucleair akkoord uit 2015 varen: ‘maar blijft samen werken met Verenigde Naties’

Iran heeft gezegd dat ze de toegevingen in het nucleaire akkoord met de Verenigde Naties, zal terugschroeven. Volgens de staatstelevisie zal Iran wel blijven samenwerken met de waakhond van de VN.

Iran gaat zich bij de uitvoering van zijn nucleair programma niet langer laten beperken door de bepalingen uit het nucleair akkoord van 2015. Dat heeft de regering in Teheran zondag meegedeeld.

Iran voelt zich niet langer gebonden door het akkoord dat met de internationale mogendheden werd afgesloten, zo blijkt uit de mededeling die verspreid werd via het nieuwsagentschap IRNA. In dat akkoord wordt onder meer een limiet op de verrijking van uranium en op het aantal centrifuges opgelegd.

De deal moet voorkomen dat Iran een nucleair wapen ontwikkelt. In ruil daarvoor zouden de sancties tegen het land worden afgebouwd. Maar het akkoord zit in woelig vaarwater sinds Washington zich er in 2018 uit terugtrok en opnieuw sancties oplegde.

Als reactie daarop begon Teheran bepalingen uit het akkoord met de voeten te treden. Zo werd uranium al sinds november tot meer dan de toegestane 3,67 procent verrijkt. Het land zegt nu de “vijfde en laatste fase” te zijn ingegaan van de vermindering van de nucleaire verplichtingen.

Teheran zegt in de mededeling wel dat de samenwerking met het internationaal atoomenergieagentschap IAEA, dat toeziet op de nucleaire activiteiten, zal worden voortgezet.