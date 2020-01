Philippe Clement over de titel, de winterstage, Diagne en mogelijke versterking: “Er zijn veel gevaren voor de titel”

Philippe Clement kan zichzelf opvolgen als kampioen van België, maar dat kan niet van zijn spelers worden gezegd. Al doen ze wel hun best. “Ik lees vaak: Club Brugge speelt zeker kampioen”, zegt Clement bij het begin van de stage in Qatar. “Maar ik weet hoe dicht alles bij elkaar ligt. En ik weet hoe wij er elke dag alles maximaal moeten uitpersen om te staan waar we op dit moment staan.”