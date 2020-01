IN BEELD. Axel Witsel traint met gezichtsmasker na val door kinderhekje

Axel Witsel vertrok afgelopen weekend met Borussia Dortmund op stage naar Marbella. In Spanje zette de Rode Duivel weer voet op het gras, met een gezichtsmasker. De 30-jarige Witsel liep enkele verwondingen op aan zijn gelaat nadat hij begin december thuis over het kinderhekje bovenaan zijn trap viel. Het neusbeen van de Dortmund-speler was geraakt en er waren ook verwondingen in en aan zijn mond. Maar intussen lijkt de middenvelder op de goeie weg in zijn herstelproces.