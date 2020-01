Davy en Luca Oyen: “Luca ging me voorbij en ik wist niet eens hoe...”

Het had wat voeten in de aarde om vader en zoon Oyen samen te krijgen. Niet abnormaal met drie kinderen, de jongste Ariana is pas acht. Die vragen aandacht, net als de twee JBC-winkels in Bilzen en Tongeren, die gerund worden met vrouwlief Linda. “Ik moet straks nieuwe banden laten zetten, want ik ben een taxibedrijf op mezelf”, lacht papa Davy.