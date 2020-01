Informateurs gaan laatste rechte lijn in: “Eigenlijk zijn het vooral Coens en Bouchez zelf die kleur moeten bekennen”

De regeringsvorming gaat opnieuw een cruciale week in. Informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) hebben hun nota af en leggen die de komende dagen voor aan alle partijen die nog aan tafel zitten. Over een week ligt hun deadline al. Dan moet er (meer) duidelijkheid zijn. “Er is nood aan goede wil”, klinkt het bij een onderhandelaar.