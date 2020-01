AA Gent stuurt Mamadou Sylla naar Rusland

Mamadou Sylla (25) waagt zijn kans in Rusland. De Senegalese aanvaller die nooit kon doorbreken bij de Buffalo’s verlaat de Ghelamco Arena en gaat op uitleenbasis aan de slag bij de Russische eersteklasser FC Orenburg.

De 25-jarige Sylla genoot zijn jeugdopleiding bij FC Barcelona en Espanyol. De aanvaller streek via Eupen (2016-2017) neer in de Ghelamco Arena. In zijn eerste seizoen bij de Buffalo’s kreeg Sylla voldoende kansen, maar de doelpuntenmachine sloeg niet aan. Nadien volgden uitleenbeurten aan Zulte Waregem en STVV.

Dit seizoen viel Sylla, die nog tot medio 2021 onder contract lag bij AA Gent, steeds naast de selectie. Slechts in één competitiewedstrijd kwam de Senegalees in actie. De overbodige spits gaat nu zijn geluk beproeven in Rusland bij staartploeg Orenburg, veertiende in de Premjer Liga.