Lijkwagen krijgt parkeerboete tijdens begrafenisplechtigheid

Gent - Een lijkwagen is zaterdagmiddag tijdens een ceremonie in Gentbrugge beboet door parkeerwachters.

Na afloop van een ceremonie in de Sint-Simon en Sint-Judaskerk in Gentbrugge vond de chauffeur van een lijkwagen die werd gebruikt tijdens de ceremonie een retributie van dertig euro onder zijn ruitenwisser.

Begrafenisondernemer Danny Brossé uit Heusden is boos. “In 43 jaar in dit vak heb ik dit nog nooit meegemaakt. Onze wagen stond vlak voor de kerk, ja. Logisch toch, als we een uitvaart aan het verzorgen zijn? Waar moeten we hem anders zetten? Aan Gentbruggebrug?”

Brossé zegt dat hij de boete weigert te betalen en ze zal aanvechten. “Er is normaal gezien altijd plaats voor een ceremoniewagen. Dit is niet respectvol.”