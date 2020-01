Anuna De Wever keert na drie maanden terug … met een vrachtschip: “Die schepen varen sowieso”

Klimaatactiviste Anuna De Wever (18) is met een cargoschip aan de grote oversteek van de oceaan begonnen. Twee weken zal het duren voor ze weer voet aan Europese wal zet, en die staan volledig in het teken van de voorbereiding van haar klimaatstrijd voor de komende maanden. Ze hoopt België via Europa op de knieën te krijgen. “Ik zit vol energie en zal dat bewijzen.”