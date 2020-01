Het is druk bij Anderlecht: Schalke informeert naar Van Crombrugge, paars-wit wordt gelinkt aan Engels ex-international

Anderlecht vertrok op stage naar Spanje om er sereen te trainen. Al is dat niet zo eenvoudig, want RSCA is deze winter een handelshuis. Zo informeerde Schalke 04 naar Van Crombrugge, trekt Thelin naar Malmö en is Trebel bijna weg, maar nog niet helemaal. En wat met de inkomende transfers?

Anderlecht stapte zondagavond op het vliegtuig naar Spanje. Daar traint het maandagmorgen een eerste keer en ook Schalke 04 vertoeft ook in de buurt. Handig, want zo kan de Duitse club (nog) eens komen kijken naar keeper Hendrik Van Crombrugge (26). Volgende zomer zien de Köninsblauen hun doelman Alexander Nübel vertrekken naar Bayern München en ze speuren al naar vervangers. Op hun lijst staat Van Crombrugge onderstreept, want hij maakte indruk bij paars-wit. Als de Brabander zijn niveau aanhoudt, wordt het allesbehalve simpel om hem te houden.

Fin de carrière Boeckx?

De kans is zelfs reëel dat Anderlecht straks op zoek moet naar meerdere doelmannen. Davy Roef (25) is in juni einde contract en Frank Boeckx (33) is niet mee op stage. Zijn rug speelt weer op en steeds meer valt te horen dat hij zich toelegt op zijn rol als keeperstrainer bij de U21. Die spelen dinsdag in Amsterdam. Mogelijk sluit Boeckx nog wel aan op training, maar hoe lang duurt zijn actieve carrière nog?

Anderlecht mist op zijn oefenkamp sowieso een handvol geblesseerden. Naast Dimata (knie) zijn ook Verschaeren (enkel), Gerkens (hiel) en Sandler (knie) niet mee. Zij revalideren thuis. Samir Nasri en Zakaria Bakkali werken onder de zon wel aan hun comeback.

De eerste uitgaande transfer is trouwens niet Adrien Trebel. Die reisde toch nog mee, zonder rugnummer, omdat zijn verhuur aan Al Shabab nog niet rond is. De eerste echte vertrekker heet Isaac Kiese-Thelin. De spits wordt voor één jaar met een aankoopoptie verhuurd aan het Zweedse Malmö, hij stapte niet op het vliegtuig. De laatste details worden afgerond.

Dat geldt ook voor het vertrek van Alexandru Chipciu naar Gaziantep. Al lieten de Turken wel weten dat ze de vraagprijs van 400.000 euro nog te hoog vinden. Voor Sowah (Eupen) en Musona (Sundowns) is het wachten op een doorbraak.

Boli ook in Pinatar

En dan zijn er nog de inkomende transfers. Anderlecht heeft met Roofe maar één diepe spits meer en hunkert naar offensieve versterking. Yohan Boli is nog in beeld en vertoeft met STVV in hetzelfde Spaanse trainingscomplex. Alleen mengen er zich zoveel makelaars in het dossier dat het erg complex wordt. RSCA zet ook in op alternatieven. In Denemarken wordt het aan Mustapha Bundu (22) van Aarhus gelinkt. De spits uit Sierra Leone is 1,88 meter en was goed voor 8 goals en 9 assists, maar kost minstens 3 miljoen.

En ook op andere posities worden namen genoemd. In Engeland maken ze gewag van Brusselse interesse voor Tom Huddlestone (33) van Derby County in de Championship. De defensieve middenvelder speelde ooit voor Tottenham en was vier keer Engels international, maar de afgelopen maanden was hij geblesseerd en in juni is hij einde contract. Is hij een opportuniteit?