Raketten afgevuurd op Amerikaanse ambassade in Irak

Er zijn minstens twee, misschien zelfs drie, raketten op de Amerikaanse ambassade afgevuurd in Bagdad, vertelden getuigen aan nieuwsagentschap AFP. Die zouden de ambassade gemist hebben maar op een appartementsgebouw zijn terechtgekomen.

Het is al de tweede nacht dat de ambassade onder vuur komt te liggen. De ambassade ligt nochtans in een hoogbeveiligde ‘groene zone’ want ook het Iraakse parlement is er gelegen.

Sinds eind oktober waren er al 14 raketaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Irak, die nooit zijn geclaimd. Maar verschillende worden door Washington wel toegeschreven aan de Hezbollah-brigades. Een pro-Iran factie die Iraakse soldaten oproept terug te trekken uit de Amerikaans-Iraakse troepen vóór zondag om 14 uur suggereerde dat de aanval zou komen.