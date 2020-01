GERUCHTEN. Yannick Carrasco mogelijk terug naar Europa, wordt Romelu Lukaku herenigd met zijn maatje?

De wintermercato is sinds woensdag officieel geopend, en met nog enkele weken te gaan zitten er ongetwijfeld nog heel wat transfers in de pijplijn. Het gonst natuurlijk ook van de transferverhalen. Dit zijn de opvallendste geruchten van het voorbije weekend.

- Wordt Pogba herenigd met maatje Lukaku? -

Het seizoen van Paul Pogba is getekend door blessures, maar zijn naam weerklinkt luid in het Engelse transfernieuws. Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer wil hem houden, Pogba zelf maakt er geen geheim van dat hij weg wil. Volgens The Daily Mirror en The Daily Mail zou de Fransman naar Inter willen. Daar vindt hij immers maatje Romelu Lukaku terug, net als zijn oude coach Antonio Conte. Maar dat zal niet zonder slag of stoot gaan: Manchester United zou enkel over een transfer willen spreken als ze in ruil de vlot scorende spits Lautaro Martinez krijgen. De Argentijn scoorde dit jaar al 16 keer voor Inter.

Worden Romelu Lukaku en Paul Pogba binnenkort herenigd? Foto: BELGAIMAGE

- Manchester United wil Lingard ruilen voor Maddison -

Nog een mogelijke ruil bij Manchester United:het zou Jesse Lingard willen betrekken in een ruildeal met James Maddison van Leicester City. Maddison is dit seizoen één van de grote sterren bij Leicester, dat momenteel verrassend tweede staat in de Premier League. En dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Volgens The Daily Mirror zou Manchester United 45 miljoen euro én Lingard aangeboden hebben bij The Foxes.

Naar verluidt zou Maddison, een Engelse international, in Manchester drie keer zoveel kunnen verdienen als in Leicester. Maar The Mancunians verwachten niet dat ze de 23-jarige aanvallende middenvelder deze winter al kunnen losweken: volgens The Daily Mirror mikken ze eerder op een transfer in de zomer.

James Maddison is zeer gegeerd op de transfermarkt. Foto: Photo News

- Napoli overweegt Carrasco -

Keert Yannick Carrasco na twee jaar China terug naar Europa? Er is volgens Corriere della Sera een kans dat hij bij Napoli terechtkan. De Azzurri zijn op zoek naar een vleugelspeler - zeker als de aflopende contracten van Dries Mertens en José Callejon niet verlengd worden - en zouden daarbij in de eerste plaats denken aan Matteo Politano, die bij Inter op een zijspoor beland is. Als dat niet lukt, zou de Rode Duivel de tweede keuze zijn.

Yannick Carrasco speelt sinds begin 2018 bij het Chinese Dalian Yifang. Foto: Imaginechina

- Koulibaly geniet interesse uit Engeland -

Nog meer transfernieuws bij Napoli: centrale verdediger Kalidou Koulibaly (ex-Genk) zou volgens The Daily Express zeer concrete interesse hebben van West Ham United. The Hammers staan pas zestiende in de Premier League en willen daar in de tweede seizoenshelft wat aan doen. Ook Manchester City zou lonken naar de diensten van de Senegalees. Napoli heeft alvast een stevig prijskaartje van 70 miljoen Britse pond op zijn sterverdediger geplakt.

Vertrekt Kalidou Koulibaly deze winter al bij Napoli? Foto: BELGAIMAGE

- Ancelotti trekt aan de mouw van James -

Ook Everton zou zich binnenkort kunnen roeren op de transfermarkt. Carlo Ancelotti is net twee weken aan de slag als coach van The Toffees en zou volgens The Daily Mirror niemand minder dan James Rodriguez op huurbasis naar Goodison Park willen halen. Ancelotti werkte in het verleden al met hem samen bij Real Madrid en Bayern München.

James was topscorer op het WK 2014 en werd nadien meteen vastgelegd door Real Madrid, maar bij De Koninklijke kon hij zich nooit écht doorzetten. Hij werd de voorbije twee jaar uitgeleend aan Bayern München. Dit seizoen speelde de 28-jarige aanvallende middenvelder nog maar negen keer mee, al is hij sinds midden oktober out met een knieblessure.

James kwam dit seizoen nog maar negen keer in actie bij Real Madrid. Foto: REUTERS

- Barcelona biedt op ex-jeugdspeler -

Hij werd al genoemd in onze lijst met spelers die op zoek zijn naar een toptransfer, en intussen zou Dani Olmo daar heel dichtbij zijn. Volgens verschillende Spaanse kranten heeft Barcelona een bod uitgebracht op de 21-jarige aanvallende middenvelder, een voormalig jeugdproduct van de Catalanen. Olmo verraste in 2014 door op 16-jarige leeftijd de jeugdploeg van Barcelona te verlaten voor het Kroatische Dinamo Zagreb. Daar is hij intussen uitgegroeid tot een vaste waarde, in die mate dat hij eind 2019 zelfs werd opgeroepen voor de Spaanse nationale ploeg. Barça zou 35 miljoen euro neergelegd hebben om zijn ex-jeugdspeler terug te halen naar Catalonië.

LEES OOK.De solden komen eraan, ook de toptransfers? Deze vijf lonken naar een nieuwe Europese grootmacht

- Real Madrid legt Braziliaans wonderkind vast -

Waar Barcelona nog even moet doorduwen, zou grote concurrent Real Madrid al toegeslagen hebben. De Koninklijke zou over twee weken de overstap bekendmaken van Reinier Jesus, een 17-jarig toptalent uit Brazilië. Reinier speelt voor Flamengo en viert op 19 januari zijn 18de verjaardag. Het contract zou klaarliggen, maar Real Madrid wil wachten tot Reiniers verjaardag om de transfer officieel te maken. Om problemen met de FIFA te vermijden.

Deze geruchten zijn er ook nog:

Arsenal en Tottenham zouden interesse hebben in Max Aarons, een 20-jarige rechtsback van Norwich City. (The Daily Mail)

Moussa Wagué, ex-Eupen, kan mogelijk op uitleenbasis naar Torino. Bij FC Barcelona komt de 21-jarige rechtsback amper aan spelen toe. (Voetbaljournalist Nicolo Schira)

Nemanja Maksimovic, de sterspeler van Getafe, zou ook op het boodschappenlijstje van West Ham United staan. (Marca)

Hij verliet AC Milan vorige zomer nog voor Wolverhampton Wanderers, maar Patrick Cutrone wordt al enkele dagen gelinkt aan een snelle terugkeer naar zijn thuisland. De spits zou heel dicht bij een overstap naar Fiorentina staan. (Diverse Engelse en Italiaanse media)

Inter Miami en New York City FC trekken allebei aan de mouw van Pedro (ex-Barcelona), die bij Chelsea amper aan spelen toekomt. (Marca)

Voormalig Frans international Hatem Ben Arfa, sinds vorige zomer transfervrij, zou op weg zijn naar de Spaanse tweedeklasser Almeria. (El Mundo Deportivo)