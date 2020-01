Club Brugge-huurling verklaart waarom hij in de Serie A wél schittert: “Ik ben geen computer”

Als u de Serie A niet echt volgt, dan hebt u de afgelopen maanden wellicht de opgang van Sofyan Amrabat gemist. De Marokkaanse Nederlander is nog steeds eigendom van Club Brugge, maar speelt sinds eind augustus op huurbasis bij Hellas Verona. En dat doet hij zo goed dat topclub Napoli al stevig op de deur klopt. In een interview met het Algemeen Dagblad legt de 23-jarige Amrabat zelf uit waarom hij in Italië doet wat hem in Nederland en België niet lukte: constant op een hoog niveau presteren.

Als er één woord is dat niet als een rode draad door Amrabats carrière loopt, dan is het wel ‘constant’. De middenvelder doorliep bij FC Utrecht de jeugdreeksen en maakte in 2015 bij diezelfde club zijn profdebuut. Transfers naar Feyenoord (juli 2017) en Club Brugge (augustus 2018) brachten geen grote doorbraak. Dat die er afgelopen najaar uitgerekend in de Italiaanse Serie A wel kwam, verbaast velen. “Veel spelers hebben tijd nodig om te wennen aan de Serie A, dus de mensen in Italië waren wel een beetje verbaasd. Ze vinden het bijzonder dat ik er meteen stond.”

Maar waarom lukte het in Nederland en bij Club Brugge dan minder goed? Zijn veelzijdigheid, denkt hij zelf. In de Lage Landen moest Amrabat immers vaak depanneren op posities die hem minder goed lagen dan de plaats waar hij van nature wil spelen: als centrale middenvelder. “Nu mag ik al weken op die positie spelen en daardoor kan ik elke wedstrijd groeien. Ik ben het sterkst als ik ritme heb, dus ik moet eigenlijk elke week voetballen. Ik ben geen frivole buitenspeler die je even 20 minuten laat invallen en die dan wat dribbelt.”

Noodoplossing

Bij Utrecht, Feyenoord en Club Brugge moest Amrabat meer dan eens als noodoplossing fungeren in de defensie. Daardoor ontbrak naar eigen zeggen het ritme dat hij nodig had. “Ik ben ook een mens, geen computer tegen wie je kan zeggen: ‘speel daar en doe het perfect’. Te veel nadenken is als voetballer niet goed. Op het middenveld gaat alles, maar achterin moet je meer nadenken.”

Intussen is het afwachten waar de 23-jarige Amrabat zal belanden. Volgens het Algemeen Dagblad zal Hellas Verona de aankoopoptie van 3,5 miljoen euro in het huurcontract met Club Brugge lichten. Om hem vervolgens meteen door te verkopen aan een grotere club voor komend seizoen: Napoli zou immers 20 miljoen euro willen betalen voor de Nederlander. Amrabat kan dit seizoen niet meer voor een andere club in actie komen omdat hij ook al voor Club Brugge speelde.