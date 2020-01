Crisis met Iran dreigt helemaal over te koken, met premie van 80 miljoen op het hoofd van Trump: “Dood aan Amerika”

80 miljoen dollar: zo veel willen de Iraniërs verzamelen om op het hoofd te zetten van de Amerikaanse president Donald Trump. Om hun geliefde generaal Soleimani te wreken die werd geliquideerd met een Amerikaanse drone-aanval. Het illustreert hoe groot de woede is in het land. Zowel op straat als in het parlement wordt gescandeerd om het hoofd van Trump.