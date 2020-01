Cercle Brugge op stage in Malta: Ook adviseur Igor Korneev trekt mee aan de kar

Igor Korneev, de adviseur van Monaco-CEO Oleg Petrov, verblijft ook een paar dagen op Malta waar hij Cercle Brugge volgt op de stage. In de lobby én de vergaderzaal van het hotel plegen Bernd Storck en Korneev constant overleg. Beiden zijn al weken intens bezig met het binnenhalen van versterking. Spelers van Monaco zijn dit keer geen optie.

“We hebben veel jong talent in huis maar we hebben nu vooral ervaren spelers nodig die ons direct kunnen helpen en de jongeren naar een hoger niveau kunnen stuwen”, aldus Storck.

“We staan dicht bij een aantal jongens met wie ik persoonlijk al gesprekken voerde. De screening is heel belangrijk, we willen namelijk weten wie we in huis halen.”

Korneev en Storck zitten op dezelfde golflengte maar Korneev moet nu wel de keuzes verdedigen bij de directie van Monaco.

“Er wordt een budget vrijgemaakt”, weet Storck. “We willen die spelers ook een plan op lange termijn voorstellen. Als we in 1A kunnen blijven, hebben we echt een mooi en interessant project klaar liggen.”

Korneev en Storck geven toe dat het soms niet evident is om kandidaten te overtuigen om voor Cercle te doen kiezen .

“Logisch gezien onze situatie”, legt Storck uit. “Ze weten ook wel dat ze een risico nemen.”

Voor ex-Feyenoorder Korneev blijft de motivatie belangrijk.

“Ze moeten wel graag en vol ambitie in dit project stappen. We zullen niet gaan bedelen of op ons knieën gaan zitten om iemand over de streep te trekken.”(kv)