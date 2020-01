PSG, met invaller Thomas Meunier, stoot met sprekend gemak door in Franse beker

Paris Saint-Germain heeft zich zondagavond probleemloos geplaatst voor de zestiende finales van de Coupe de France. De competitieleider in Frankrijk nam met 0-6 de maat van zesdeklasser Linas-Montlhery. Invaller Thomas Meunier voetbalde twintig minuten mee.

De meeste PSG-sterren kregen rust voor het burenduel met amateurclub Linas-Montlhery, maar gelegenheidsaanvoerder Cavani stond wel aan de aftrap. Tussen enkele jongelingen verzamelden ook onder meer Draxler en Herrera nog eens wat speelminuten. Het was echter de zeventienjarige Adil Aouchiche (30.) die de score opende. De thuisploeg kreeg vanaf de stip de kans om op gelijke hoogte te klimmen, maar doelman Rico stopte de strafschop. Nadien klaarden Cavani (41. en 60.), Sarabia (63. en 69.) en invaller Choupo-Mouting (87.) de klus. Rode Duivel Meunier kwam in de 73e minuut tussen de lijnen.

Voor het Valenciennes van Baptiste Guillaume zit het bekerverhaal er wel al op. De tweedeklasser ging in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Dijon, een staartploeg in de Ligue 1. Oude bekende Teddy Chevalier (18.) bracht Valenciennies op 1-1 vanaf de penaltystip, maar Lautoa (74.) schakelde de thuisploeg uit. De Belgische aanvaller Guillaume was na een halfuur geblesseerd uitgevallen met een schouderblessure.