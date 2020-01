Ook AA Gent start stage, Kubo kan terug naar Japan

Gent deed dat richting Oliva, de vaste verblijfplaats in de winter. De Buffalo’s deden ’s ochtends eerst een activatietraining in eigen land en kwamen omstreeks 17 uur aan in het hotel voor de start van hun stage, die tot zaterdag duurt. Vandaag staan er al drie trainingen op het programma: een duurloop op het strand, een voetbaltraining in de voormiddag en een krachttraining in de namiddag. Zware dag dus in het vooruitzicht voor de 25 mee afgereisde spelers. Bij die 25 hoort ook Eric Smith. De middenvelder is terug na een uitleenbeurt aan Tromsø IL.

Yuya Kubo na zijn doelpunt in de bekermatch tegen Eendracht Aalst: een van zijn laatste wapenfeiten voor AA Gent. BELGA

Verstraete wil naar Waasland-Beveren

Niet in de kern: Yuya Kubo. De aanvallende middenvelder was normaal voorzien om mee te gaan, maar staat dicht bij een vertrek. De Japanner onderhandelt onder meer met een club uit zijn thuisland. Mede door blessureleed speelde hij sinds 6 oktober geen minuut meer voor de Buffalo’s. Ook omtrent de overbodige spits Mamadou Sylla onderhandelt Gent met een overnemer. Louis Verstraete wil dan weer zelf graag naar Waasland-Beveren, de club waaraan hij eerder al anderhalf jaar werd uitgeleend. Gent bekijkt ook andere opties.

Nog over de stage: de oefenmatch tegen Ferencvaros vrijdag gaat niet door, die dag zal er dus enkel tegen het Duitse Ingolstadt geoefend worden. Voorzitter Ivan De Witte komt vanaf dinsdag de troepen aanschouwen en blijft normaliter tot vrijdag. De stage eindigt zaterdag.