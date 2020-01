Gemaakt van afval, genderneutraal en beïnvloed door Mars

In elk lijstje van voorspellingen voor de komende tien jaar staat telkens met stip op één: duurzame mode. Sexier te vertalen als: leer gemaakt van druiven of ananasvezels, een jas van vissenhuid of een topje uit koeienmest (ja, écht ontwikkeld door de Nederlandse Jalila Essaïdi). “Er is een stroming die bestudeert hoe afval uit industrieën als nieuwe grondstof gebruikt kan worden in mode”, zegt Jasmien Wynants, expert ‘sustainable fashion’ bij Flanders DC. Zelf zag ze het ook al op de Future Fabrics Expo in Londen. “Hoewel het nog niet lukte om door te breken, zullen die innovatieve materialen dit decennium terrein winnen. Élke industrie zet nu eenmaal in op duurzaamheid. Het gebruik van biogrondstoffen als ananas en koffie in textiel is dus niet zo ver als we denken. We moeten er alleen nog in slagen om die op grotere schaal te produceren en in de markt te krijgen.”

Niet enkel materialen worden duurzamer, ook de productie. Want nog een vaak voorspelde trend is – euh – trendloze mode: kledij die de hypes overleeft. Wynants: “Maar het grote probleem is dat het businessmodel van de mode draait op die trends, maar dat is niet duurzaam. Tijdloosheid en een lange levensduur zijn dat wel. Zeker bij jonge merken is die beweging van slow fashion nu al te zien. Het Vlaamse label Furore bijvoorbeeld ontwerpt haar collectie over de seizoenen heen. Want als onze seizoenen vervagen, hebben we die seizoenencollecties dan wel nodig?”

Naar Mars

Naast de strijd om duurzaamheid staat komend decennium ook in het teken van de space race. Tesla-baas Elon Musk wil als eerste toerisme naar Mars aanbieden, tenminste als Brits miljardair Richard Branson of Amazon-topman Jeff Bezos hem niet voor zijn. Musk voorspelt dat tegen 2025 te kunnen doen, met als gevolg een“intergalactische” invloed op de mode dit decennium. Trendwatcher en kleurexperte Hilde Francq merkt een opmars van schoenen met grote volumes die aan de ruimtevaart doen denken. “Net als metallic stoffen of bewerkte stoffen met glans, voor een futuristische look. En we zien nu zelfs dat ruimtevaarttechnologie wordt gebruikt in mode. Het merk Fifty One Apparel gebruikt technologie ontwikkeld door NASA om via de stof van hun T-shirt het lichaam van vrouwen af te koelen tijdens opvliegers in de menopauze.”

Nog invloeden van Mars ziet Francq in de roodbruine kleur die steeds vaker zal opduiken. “Het is zeldzaam dat één kleur zo lang de toon zet, maar we zien nu al dat bruin in toenemende mate zwart zal vervangen als basiskleur. Het heeft geen duf imago meer, we associëren het nu met luxe.”

Bovendien is zo’n neutrale kleur ook dankbaar voor de volgende voorspelde trend: genderneutraal, dat niet meer enkel door pioniers gedragen zal worden. “Denk aan witte hemden, beige mantels, kaptruien of oversized kleding”, zegt stylist Jody Van Geert. En dan gaat het niet enkel om vrouwen die mannenmode dragen. “Ik voel ook meer de tendens dat een man zelf kan kiezen om te dragen waar hij zich goed bij voelt. Het vrouwelijkere bij mannencollecties is nog meer toegelaten, kijk maar naar de komende zomercollectie van Dries Van Noten met zelfs luipaardprints.” Met dank aan Generatie Z, zegt Francq nog: “Die kijkt anders naar gender, het hoeft niet meer zo benadrukt te worden. Dat perspectief zal mainstream worden.”