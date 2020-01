Eerst geld en actie, dan pas een hand

De tol is hoog. Al minstens 24 mensen kwamen om. Volgens schattingen van een professor van de universiteit van Sydney kunnen al tot 480 miljoen dieren zijn gestorven. En het vuur heeft sinds september al 1.200 huizen en meer dan vijf miljoen hectare bos verwoest. Premier Scott Morrison waarschuwde afgelopen weekend dat de branden nog maanden kunnen duren.

Maar al wat hij zegt, keert als een boemerang in zijn gezicht terug. De conservatieve premier wordt al langer bekritiseerd wegens zijn afwezigheid, terwijl hij in volle crisis net zou moeten communiceren. Zo vertrok hij tijdens de steeds erger wordende branden op vakantie naar Hawaï. Zijn late verontschuldigingen daarover hielp niet. Dat merkte hij zelf tijdens een bezoek aan het getroffen dorpje Cobargo vorige week. Hij werd er uitgekafferd, en een vrouw weigerde hem een hand te geven. “Enkel een hand als je meer geld geeft om ons te helpen. Zoveel mensen hier verloren hun huis”, antwoordde ze. Waarop hij dan maar zelf haar hand vastnam en schudde. Het tafereel herhaalde zich enkele dagen later, toen een brandweerman hem geen hand wilde geven.

Tot twee keer toe weigerden Australiërs hun premier de hand te schudden bij zijn bezoek: eerst een vrouw in een getroffen dorp, daarna ook een brandweerman. Onbeholpen nam Scott Morrison dan maar zelf hun hand beet. rr

Want ook van de korpsen komt kritiek. Collega-brandweerman Paul Parker (57) schreeuwde op het journaal “dat hun premier de pot op kan”. “Kom naar het gebied om te zien wat wij moeten doorstaan, want je hebt geen idee, man. De regering heeft geen idee. Wij zetten ons leven op het spel. Voor mijn buren, voor mijn dorp, en de mensen van Australië. Maar niet voor jou, Scott Morrison.”

De premier stelde dat beschuldigingen niemand hielpen, maar ging vervolgens wel over tot actie. Hij schrapte een gepland bezoek aan India en laat 3.000 militairen opdraven om de intussen uitgeputte brandweermannen bij te staan. Bovendien beloofde hij dat er een hulppakket komt voor getroffen gebieden, dat de regering nog 12,5 miljoen euro vrijmaakt voor blusvliegtuigen en dat hij begin deze week meer details zal geven over hoe de regering slachtoffers zal helpen.

Beroemdheden helpen

Dat doen de getroffenen intussen zelf al. De Australische comédienne Celeste Barber, van wie de familie werd geëvacueerd in New South Wales, lanceerde vrijdag een crowdfunding. Die leverde al meer dan 18 miljoen euro op, met dank aan meer dan 700.000 wereldwijde donaties. Gulle giften kwamen van onder anderen de zangeressen Pink en Selena Gomez, de Australische tennisster Ashleigh Barty en actrice Nicole Kidman. “We doneren 500.000 dollar (448.000 euro) aan de Rural Fire Services”, schrijft Kidman op Instagram. “Onze gedachten zijn bij iedereen die getroffen is door de bosbranden in Australië.”