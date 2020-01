Russell Crowe raakt niet op Golden Globes door bosbranden, dus laat hij opvallende boodschap voorlezen

De Australische acteur Russell Crowe kon zijn Golden Globe voor beste acteur in een korte reeks of tv-film (‘The loudest voice’) niet in ontvangst komen nemen wegens de bosbranden in zijn thuisland, dus liet hij een boodschap voorlezen door Jennifer Aniston. Daarin linkte hij die branden aan de klimaatverandering, momenteel een controversieel standpunt in Australië.

Crowe bleef in Australië om zijn familie en eigendommen te beschermen tegen de bosbranden die het land teisteren. Hij had echter een speech geschreven en doorgestuurd om voorgelezen te worden, in het geval dat hij zou winnen. Zo geschiedde. Actrice Jennifer Aniston las de boodschap voor.

“Vergis u niet: de tragedie die zich voordoet in Australië is gebaseerd op klimaatverandering”, klonk het. “We moeten handelen vanuit de wetenschap, onze globale arbeidsmarkt omschakelen naar hernieuwbare energie en onze planeet respecteren als unieke en geweldige plek. Op die manier hebben we allemaal een toekomst. Dank u.”

Russell Crowe, in absentia, with perhaps the most poignant statement you'll hear tonight pic.twitter.com/Tx0H5RruoU — Timothy Burke (@bubbaprog) January 6, 2020

Onenigheid

In Australië heerst sterke politieke onenigheid over de link tussen de bosbranden en de klimaatverandering. Veel van de heersende liberalen, onder wie premier Scott Morrison, minimaliseren die link of vinden het niet het gepaste moment om het daarover te hebben.

Morrison is een fervente medestander van de steenkoolindustrie in zijn land, met de werkgelegenheid als voornaamste argument. Australië was een van de landen die zich terughoudend opstelde op de klimaattop van Madrid begin december.

De burgemeester van Sydney, Clover More, die verkozen raakte als onafhankelijke, bekritiseerde vorige week nog het klimaatbeleid van de conservatieve regering in Canberra. “Als droogste continent op aarde liggen we in de vuurlinie van de steeds snellere globale klimaatopwarming. Wat hier gebeurt, is een wake-upcall voor onze regering om voortaan op een efficiënte manier bij te dragen aan de vermindering van de wereldwijde uitstoot. Wereldwijd leveren steden hun bijdrage tegen de klimaatopwarming. Het zijn nationale regeringen die ons in de steek laten.”