Gewonden bij instorting gebouw in Indonesische hoofdstad Jakarta

Bij de instorting van een gebouw van vijf verdiepingen in Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, zijn maandag zeker acht mensen gewond geraakt.

Dat meldt de lokale televisie, eraan toevoegend dat er nog mensen vastzitten in het gebouw.

De oorzaak van de instorting is nog niet duidelijk. Het is dus onzeker of die iets te maken heeft met de zware overstromingen van de laatste week in en rond de hoofdstad. Daarbij zijn al 60 mensen omgekomen.

Volgens Indonesische media waren in het gebouw winkels en appartementen ondergebracht.