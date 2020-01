Jan Jambon stapt in het huwelijksbootje in 2020

Jan Jambon (N-VA) gaat in het huwelijksbootje stappen. De Vlaamse minister-president heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd en die zei ja, schrijft Het laatste nieuws en wordt bevestigd aan onze redactie.

Afgelopen weekend stond in enkele kranten een interview met Jan Jambon. De 59-jarige N-VA’er liet in De zondag bijvoorbeeld optekenen dat hij, na alle heisa rond zijn uitspraken over asielzoekers, een tegengewicht wil bieden voor al het negatieve. Lees: een positieve boodschap brengen in plaats van ruzie te maken. “Vlaanderen is een mooi land om in te leven”, zei hij.

LEES OOK. Jan Jambon (N-VA): “Ik wil een tegenwicht brengen voor het negatieve. Vlaanderen is een mooi land om te leven”

Dat leven in Vlaanderen wil Jambon niet alleen doen, maakte hij de voorbije weken duidelijk door zijn 54-jarige vriendin An Gilops ten huwelijk te vragen. De 59-jarige minister-president stelde haar enkele weken geleden de grote vraag, en ze zei ja. De details moeten nog uitgeklaard worden, zowel een datum als een locatie is er nog niet. Jambon was eerder getrouwd, maar scheidde van de vrouw waarmee hij vier kinderen had.

Op persoonlijk vlak belooft het dus alvast een erg mooi 2020 te worden voor Jambon.