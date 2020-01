Verdachte wagen gecrasht na achtervolging

Hoogstraten - Een wagen is iets voor middernacht gecrasht tegen een geparkeerde bestelwagen in Meer (Hoogstraten). Dat gebeurde na een achtervolging door de politie.

De Nederlandse politie had de achtervolging ingezet in Nederland. In de industriezone van Meer, vlak bij de E19, crashte de wagen met Franse nummerplaten tegen een geparkeerde bestelwagen. Twee personen werden opgepakt.

De reden voor de achtervolging is nog niet duidelijk, mogelijk had de inzittenden van de verdachte wagen drugs op zak.