Eupen-middenvelder Marreh op weg naar AA Gent

Deze ochtend om 4 uur is ook Eupen vertrokken op winterstage. Net als Club Brugge verblijven de Panda’s de komende dagen in het ASPIRE-complex in de Qatarese hoofdstad Doha.

Slechts één nieuw gezicht in de bus richting het vliegveld van Frankfurt. Emmanuel Sowah (21) maakt zoals eerder aangekondigd de overstap van Anderlecht. De belangrijkste afwezige bij Eupen is Sulayman Marreh (23). De Gambiaanse middenvelder is volgens onze info op weg naar AA Gent. Marreh stond afgelopen zomer al in de belangstelling van de Buffalo’s maar zag zijn transfer toen geblokkeerd worden door Eupen. Dit seizoen kwam hij nog amper in actie aan de Kehrweg.

Marreh is een dertienvoudig international die op het einde van vorig seizoen definitief overgenomen werd van Watford. Eupen betaalde toen 700.000 euro voor hem met de bedoeling hem meteen (met winst) door te verkopen. Met een paar maanden vertraging lijkt die transfer nu dus toch te zullen doorgaan.

Verder is ook Adalberto Penaranda niet langer onder de Panda’s. De Venezolaan keerde terug naar Watford in afwachting van een nieuwe uitleenbeurt. Jonathan Bolingi reisde niet mee met het team maar pikt in principe aan in Doha.