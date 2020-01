Massa mensen herdenkt door VS gedode generaal Soleimani in centrum van Teheran

Het centrum van Teheran ziet maandagochtend zwart van het volk voor de herdenkingsceremonie voor de gedode generaal Qassem Soleimani. Dat heeft een journalist van het Franse persbureau AFP die ter plaatse is, gemeld.

De menigte verzamelde ruim voor 8 uur lokale tijd rond de universiteit van Teheran. De Iraanse opperste leider, ayatollah Ali Khamenei, zal daar een gebed leiden ter ere van de populairste soldaat van Iran.

LEES OOK. Crisis met Iran dreigt helemaal over te koken, met premie van 80 miljoen op het hoofd van Trump: “Dood aan Amerika” (+)

De mensen hebben rode vlaggen of Iraanse vlaggen bij, maar ook Libanese en Iraakse. Slogans als “dood aan Amerika” en “dood aan Israël” worden gescandeerd en er wordt opgeroepen tot wraak voor de dood van de generaal.

Maandagnamiddag vindt in Qom, in het centrum van Iran, alweer een andere ceremonie plaats. De begrafenis van Soleimani vindt dinsdag plaats in zijn geboortestad Kerman, in het zuidoosten van het land.

Oproep vanuit Europa

Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vragen Iran intussen om alle maatregelen terug te draaien die het nucleair akkoord van 2005 in het gedrang brengen. Ze doen dat nadat Teheran aangekondigd heeft dat het geen rekening meer houdt met de limieten op verrijking van uranium.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel had zondag een telefoongesprek met de Franse president Emmanuel Macron en de Britse eerste minister Boris Johnson om te overleggen over het conflict tussen de VS en Iran. “We roepen Iran op alle maatregelen die niet conform het akkoord nucleair akkoord zijn, terug te draaien”, zo luidt het in een gemeenschappelijke verklaring.

Eerder zei een woordvoerder van de Duitse regering al dat de drie landen samen werk willen maken van een “de-escalatie” in het Midden-Oosten.