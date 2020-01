Mats Møller Daehli, het Noorse opdondertje dat Genk meer vaart moet geven: “Ik weet wat Wolf van mij verwacht”

Mats Møller Daehli. Een hele mond vol voor een Noors opdondertje van 1,72 meter. Toch wordt bij RC Genk veel verwacht van de international, die zaterdag werd weggekaapt bij Sankt Pauli. Daehli is pas 24, maar heeft er al een pittig parcours opzitten. Via Engeland, Noorwegen, opnieuw Engeland en Duitsland arriveert hij nu in Genk, waar hij een contract tot medio 2023 tekende. Een overzicht van zijn carrièrewendingen.