8 miljoen voor Hoedt, ‘koopje’ Miyoshi, toppers einde contract: Antwerp heeft veel werk voor volgend seizoen

Antwerp arriveerde zondag in het Spaanse Algorfa, waar met enkel de fitte spelers de terugronde (en normaliter Play-off 1) wordt voorbereid. Het bestuur werkt in alle stilte verder in België, en niet zozeer voor déze mercato - er staat niet veel te gebeuren, zo klinkt het - maar vooral voor volgend seizoen. Een blik op de dossiers van Luciano D’Onofrio en Sven Jaecques - het stapeltje van de eigen selectie.