Man valt neer en ligt maanden in ziekenhuis: politie zoekt getuigen van agressie in Sint-Gillis

Brussel / Sint-Gillis - De politie is op zoek naar getuigen van een geval van agressie in de Brusselse deelgemeente Sint-Gillis. Een man viel er op de grond, waarna een andere vluchtte.

De feiten speelden zich af op donderdag 21 maart 2019 om 17.15 uur. Twee mannen bevonden zich toen ter hoogte van huisnummer 187 in de Waterloolaan in Sint-Gillis, in de buurt van café Je suis au boulot. “Om een nog onbekende reden valt een van deze twee mannen op de grond terwijl de andere man wegloopt in de richting van het premetrostation Horta”, aldus de politie.

Ten gevolge van die val verbleef de man meerdere maanden in het ziekenhuis. De speurders zijn daarom op zoek naar getuigen die meer informatie kunnen geven over wat er die dag gebeurd is.

Hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800-30.300. Getuigenissen kunnen ook worden gestuurd naar opsporingen@police.belgium.eu.