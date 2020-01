Alimou (4) komt om het leven tijdens spelletje met zusjes en broer: “Kleine broer is gevallen”

Brussel / Elsene - Een jongetje van 4 jaar is om het leven gekomen bij een dramatisch ongeval in de Brusselse deelgemeente Elsene. Alimou viel uit het raam van een appartement op de derde verdieping terwijl zijn mama aan het koken was.

Zaterdag werd de brandweer naar een appartementsgebouw in de Vergniesstraat, aan het Flageyplein in Elsene, gestuurd. De kleine Alimou (4,5 jaar) was er uit het raam van een appartement op de derde verdieping gevallen. Een val van een tiental meter is dat. Het kind kreeg de eerste zorg toegediend en naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek diezelfde nog aan zijn verwondingen.

“Een wetsgeneesheer is aangesteld, beelden van bewakingscamera’s werden geanalyseerd en een reeks getuigen verhoord”, zegt Denis Goeman, woordvoerder van het parket van Brussel. “Op basis van de eerste elementen uit het onderzoek lijkt alles te wijzen op een ongeluk.”

Het gezin van Alimou was thuis toen het drama zich voordeed. De mama, een dertiger die weduwe is, en de twee zusjes en broer van Alimou waren volgens hun buren aan het spelen, zeggen ze in de kranten van Sudpresse. “Rond 18 uur is het alarm daar afgegaan. De kinderen riepen dat er brand was, dus ben ik gaan kijken. De rijst was aangebrand, zeiden de kinderen me, en er hing veel rook. Maar volgens de mama was alles onder controle.”

Drie kwartier later hoorden ze geschreeuw. “We dachten dat het vanop het Flageyplein kwam, maar we hadden snel door dat het van bij de buren was. Kleine broer is gevallen, zeiden de huilende kinderen toen we ter plaatse gingen.” De moeder had een raam opengezet tijdens het koken om te verluchten, en daar is de jongen uitgevallen.