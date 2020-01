In Engeland spreken ze al over de “Roo-naissance”: Rooney kegelt Crystal Palace met Derby uit FA Cup

Wayne Rooney heeft zijn terugkeer op de Engelse voetbalvelden niet gemist. De 34-jarige ex-international won afgelopen donderdag bij zijn comeback bij Derby County meteen met 2-1 van Barnsley en kegelde zondagavond met de tweedeklasser verrassend Premier League-club Crystal Palace uit de FA Cup. In beide matchen blonk Rooney uit.

De voormalige aanvaller opereert momenteel bij Derby County als een soort spelverdeler voor de verdediging. En die rol gaat hem voorlopig goed af, dat mocht Crystal Palace (zonder de geblesseerde Benteke) zondag ondervinden. Rooney dicteerde het spel en had meer baltoetsen dan elke Crystal Palace-speler. In de Britse pers wordt al gesproken over een “Roo-naissance”. Het was uiteindelijk Chris Martin die de match besliste met het enige doelpunt van de partij in de 33e minuut. Bij Crystal Palace kreeg ex-Anderlecht-speler Luka Milivojevic nog een rode kaart.

“Wayne deed het erg goed vandaag”, zei Derby-coach Philip Cocu. “Hij speelde in een meer controlerende rol op het middenveld naast Tom Huddlestone en die combinatie werkte wonderwel. Hij heeft een geweldige invloed op he team. We zijn blij dat hij voor ons speelt. Je ziet hoe de andere spelers op hem reageren en de ruimtes in duiken omdat ze weten dat hij de juiste pass zal spelen.”

Comeback Rooney

Wayne Rooney was sinds medio 2018 actief bij MLS-club DC United, maar had in augustus vorig jaar al laten weten in januari de overstap te maken naar Derby. Bij het team ondertekende hij toen een contract voor anderhalf seizoen (van begin 2020) tot de zomer van 2021, met optie voor nog een jaar. Het is de bedoeling dat Rooney bij de Engelse tweedeklasser onder de vleugels van coach Phillip Cocu ook al de nodige ervaring opdoet als assistent-trainer.

Rooney verliet in de zomer van 2018 de Premier League voor een avontuur in de Verenigde Staten. Een jaar eerder was hij naar Everton teruggekeerd nadat hij dertien seizoenen de kleuren van Manchester United had verdedigd. De Red Devils hadden Rooney in 2004 voor 40 miljoen euro weggeplukt bij Everton, waar hij twee jaar eerder als 16-jarig toptalent in het eerste elftal debuteerde. Met 253 doelpunten in 559 matchen mag Rooney zich de beste schutter in de clubgeschiedenis van ManU noemen. Bij The Toffees was Rooney in zijn laatste seizoen goed voor 11 goals en 3 assists in 40 wedstrijden.