Pelosi wil militaire macht van Trump in Iran begrenzen: “Actie bracht onze militairen en diplomaten in gevaar”

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, wil deze week stemmen over een “War Powers Resolution” die de militaire acties van de Republikeinse president Donald Trump in Iran moet begrenzen.

Volgens CNN stuurde Pelosi zondag een brief naar de Democraten in het Huis, om aan te kondigen dat er gestemd zal worden over een resolutie. Daarin staat dat de Amerikaanse regering “de militaire vijandigheden ten aanzien van Iran” moet staken binnen de 30 dagen, als het Congres geen verdere actie onderneemt.

“Vorige week voerde de regering Trump een provocerende en onevenredige militaire luchtaanval uit, die gericht was op Iraanse hooggeplaatste militaire functionarissen. Deze actie bracht onze militairen, diplomaten en anderen in gevaar door het risico op een ernstige escalatie van de spanningen met Iran”, schreef Pelosi.

Volgens de Democratische frontvrouw ging de regering tot actie over zonder daarvoor eerst het Congres te consulteren. Daarmee ging ze voorbij aan de bevoegdheden die de grondwet aan het Congres gaf inzake oorlogsvoering.

De tekst zal volgens Pelosi sterk lijken op de resolutie die senator Tim Kaine indiende in de Senaat. De goedkeuring in het Huis wordt waarschijnlijk geen probleem, aangezien de Democraten er de meerderheid hebben. In de Senaat ligt dat minder voor de hand, omdat daar de Republikeinen het voor het zeggen hebben. Velen van hen hebben hun steun geuit voor Trumps optreden in Iran.