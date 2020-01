Brandende kerstboom maakt gewonde in Brussel

Brussel - In Brussel is de voorbije dagen een persoon gewond geraakt toen een kerstboom in zijn woonkamer in brand vloog. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De kerstboom, een echt exemplaar, was versierd met brandende wassen kaarsen en was waarschijnlijk al uitgedroogd, zodat hij veranderde in een fakkel waarvan de vlammen oversloegen op gordijnen en meubilair. De woonkamer raakte volledig vernield, aldus de brandweer, die erop wijst dat Net Brussel instaat voor het ophalen van de ontmantelde natuurlijke kerstbomen, zonder pot en versiering, op de ophaaldagen voor het groen afval.