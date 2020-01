Werkloosheid bij allochtonen daalt niet meer

Net als in november is in december de daling van de allochtone werkloosheid in Vlaanderen stilgevallen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. De algemene werkloosheid blijft wel in dalende lijn.

Vlaanderen telde eind december vorig jaar 178.963 werklozen: een daling met 7.844 werklozen of 4,2 procent. Het dalingsritme blijft daarmee rond het peil van de laatste maanden.

De werkloosheid daalt in alle Vlaamse provincies, bij zowel mannen als vrouwen en in alle leeftijdsgroepen. De jeugdwerkloosheid is in december gedaald met 1,7 procent, terwijl de werkloosheid in de leeftijdsgroep 25 tot 50 jaar krimpt met 5,9 procent. Het aantal werkloze 50-plussers daalt 3 procent, al zijn er in die leeftijdsgroep grote verschillen: bij de 50- tot 55-jarigen krimpt de werkloosheid 10,4 procent, bij de 55- tot 60-jarigen zelfs met 17,9 procent. Het aantal werkloze 60-plussers stijgt daarentegen 22,9 procent. Dat is het gevolg van een stijging van de leeftijd waarop werkzoekenden beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt.

De daling is ook zichtbaar bij alle studieniveaus en zowel voor de kortdurende als langdurige werkloosheid. Vandaag zit bijna een derde (32,6 procent) van de werklozen in Vlaanderen langer dan twee jaar zonder werk. Die groep kromp wel 7,7 procent in december.

Een groep waarvan de werkloosheid niet daalt, is die van de allochtone werklozen. Vlaanderen telde eind december 53.667 allochtone werkzoekenden, goed voor 30 procent van het totaal. Terwijl de autochtone werkloosheid een daling van 5,9 procent kent, kende de allochtone werkloosheid een status quo.

Ook in november was de daling van de allochtone werkloosheid stilgevallen.