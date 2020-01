Minderjarige verantwoordelijke voor dood Priscilla Sergeant krijgt 9 maanden voor agressie

Halle / Beersel - A., een van de minderjarigen die betrokken was bij de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant in 2012, is maandag door de Brusselse correctionele rechtbank opnieuw veroordeeld voor slagen en verwondingen, ditmaal tot 9 maanden cel. De intussen 23-jarige jongeman, die in juli van de jeugdkamer van het hof van beroep nog een berisping kreeg opgelegd voor zijn rol bij de dood van Priscilla Sergeant, liep al vier eerdere correctionele veroordelingen op, waarvan drie voor geweldfeiten.

Ditmaal stond de jongeman met twee broers en een vriend terecht omdat het in september 2017 tot een confrontatie kwam met een koppel van middelbare leeftijd en hun zoon. Het koppel kwam terug van een kerkbezoek toen ze aan een rotonde in Halle voorbij het groepje van A., zijn broers en hun vriend reden. De vriend, S.P., gaf de wagen een klap, omdat die hem bijna zou aangereden hebben, waarop de vrouw van het koppel uitstapte. Zij kreeg een duw, waarop ook haar man uitstapte en hij vervolgens verschillende trappen en slagen kreeg.

Het koppel belde hun zoon op, K.D.W., en die kwam ter plaatse, maar op dat moment was het viertal al verdwenen. K.D.W. kon hen even verderop inhalen en daar zou het tot een tweede confrontatie gekomen zijn, al waren daarvan geen objectieve getuigen.

Volgens de rechtbank was bewezen dat A. en zijn vriend S.P. slagen hadden uitgedeeld en veroordeelde hen beiden tot een gevangenisstraf van 9 maanden en een geldboete van 800 euro. Het tweetal moet de slachtoffers ook een schadevergoeding betalen van 3.610 euro.

Over de juiste rol van A.’s twee broers bestond in de ogen van de rechtbank teveel twijfel, zodat zij werden vrijgesproken. Ook K.D.W. werd vrijgesproken, omdat volgens de rechtbank niet vaststond dat hij slagen had uitgedeeld.