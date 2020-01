Twee jaar na #MeToo start het proces tegen ‘het roofdier van Hollywood’: de val van Harvey Weinstein

Twee jaar nadat de bom barstte, staat Harvey Weinstein (67) vandaag voor zijn rechters. In New York start het strafrechtelijke proces tegen de gevallen filmproducent. Twee vrouwen beschuldigen Weinstein van verkrachting en aanranding. Een dame zal de rechtbank vertellen hoe Weinstein haar tampon uittrok om orale seks te kunnen hebben.

Begin 2017: eerst de New Yorker en daarna dat New York Times komen naar buiten met verhalen over Harvey Weinsten, dan nog een gevierd filmproducent. Weinstein is de man achter kaskrakers als Sex, lies ...