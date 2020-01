Verliesexpert over dood Frederik Vanclooster (21): “Er is geen dader, en dat maakt het rouwproces extra moeilijk”

De zoektocht naar Frederik Vanclooster uit Vilvoorde liep zondag dramatisch af. Vijf dagen na zijn verdwijning werd zijn lichaam gevonden in het kanaal, vlakbij De Kruitfabriek, waar hij de overgang van oud naar nieuw had gevierd. De onzekerheid voor zijn ouders is misschien weg, maar het moeilijkste moet nu komen, zegt rouwexpert Manu Keirse. “Het is soms makkelijker boos te zijn op een dader, en die is er nu niet.”