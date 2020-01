Finse premier pakt uit met opmerkelijk voorstel: zes uur per dag werken in werkweek van vier dagen

De Finse premier Sanna Marin (34) heeft een opmerkelijk voorstel gedaan. Zij pleit voor flexibele werkschema’s, met werkweken van vier dagen en werkdagen van zes uur. “Mensen verdienen het om meer tijd door te brengen met hun geliefden”, zei ze op een persconferentie.

Sanna Marin is met haar 34 lentes het op één na jongste regeringshoofd in de wereld. De Finse premier wordt geloofd voor haar frisse ideeën, en maandag heeft ze getoond dat ze niet vies is van wat vernieuwingen. Op vlak van het evenwicht tussen werk en privéleven bijvoorbeeld.

Ze pleit voor een werkweek van vier dagen en werkdagen van zes uur. “Ik vind dat mensen het verdienen om tijd door te brengen met hun gezinnen, geliefden, hobby’s en andere aspecten van het leven”, zei de moeder van één, die een centrumlinkse coalitie leidt in Finland. “Dit kan de volgende stap zijn in het leven van de werkende mens.”

Eerder in haar politieke carrière, toen nog als minister van Transport, had ze als gepleit voor kortere werkweken om de productiviteit van werknemers te verhogen. In Finland was het zoals bij ons de gewoonte om acht uur per dag te werken, en dat vijf dagen per week, maar het idee van Marin werd enthousiast onthaald. Nu zou het dus wel eens ingevoerd kunnen worden.